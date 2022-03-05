Политика

Украина в Совбезе ООН призвала провести операцию по поддержанию мира и безопасности — Зеленский

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 5 марта, 2022
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Украина в Совбезе ООН призвала провести операцию по поддержанию мира и безопасности - Зеленский

Украина в Совбезе ООН призвала провести операцию по поддержанию мира и безопасности — Зеленский

05.03.2022 00:04

Укринформ

На заседании Совета Безопасности ООН Украина обратилась с призывом провести операцию по поддержанию мира и безопасности

Как передает Укринформ, об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в Твиттере.

"Ядерный терроризм требует решительных ответных действий. На заседании Совбеза ООН мы призвали закрыть небо над Украиной и провести операцию по поддержанию мира и безопасности. Цель – уберечь опасные объекты. Мир должен не наблюдать, а помогать», – написал глава государства.

Ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь. На засіданні Радбезу #ООН ми закликали закрити небо над 🇺🇦 та започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки. Мета – вберегти небезпечні об'єкти. Світ має не спостерігати, а допомагати!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

Как сообщал Укринформ, 4 марта в Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совбеза ООН в связи с последней атакой российских захватчиков на Запорожскую АЭС.

В ночь на 4 марта в результате обстрелов из тяжелой техники российской армии на Запорожской АЭС произошел пожар. Зафиксировано попадание в первый энергоблок.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 5 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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