Президенты восьми стран хотят скорейшей перспективы вступления Украины в ЕС

Президенты восьми стран Центральной и Восточной Европы заявили, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС. Они призвали к тому, чтобы институты ЕС предприняли шаги для немедленного предоставления Украине статуса кандидата и начала переговорного процесса.

Открытое письмо президентов Польши, Чехии, Словакии, Словении, Литвы, Латвии, Эстонии и Болгарии является ответом на заявку Украины на вступление в ЕС, подписанную в понедельник президентом Владимиром Зеленским, пишет Первая Лента.

«Мы, президенты государств-членов ЕС: Республики Болгарии, Чешской Республики, Эстонской Республики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики Польша, Словацкой Республики и Республики Словения, выражаем наше глубокое убеждение в том, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС», — написали лидеры в открытом письме, опубликованном в понедельник на сайте офиса президента Анджея Дуды.

Поэтому, добавили они, они призвали «государства-члены ЕС мобилизовать политическую поддержку Украины на высшем уровне и позволить институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС и начать переговорный процесс».

«В этот критический момент мы вновь выражаем нашу полную солидарность с Украиной и ее народом», — подчеркнули президенты восьми стран.

Ранее стали известны первые итоги переговоров между Украиной и Россией.