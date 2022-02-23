Политика

Российский блогер Юрий Дудь публично поддержал Украину

Смелое заявление известного блогера.

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 23 февраля, 2022
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Все больше известных людей выступают с поддержкой Украине в связи с агрессией со стороны Российской Федерации. На сторону Украины также встают и известные российские личности.

По поводу ситуации на Востоке Украины высказался российский блогер и журналист Юрий Дудь. Он публично поддержал Украину из-за агрессии со стороны Российской Федерации. Он написал слова поддержки на своей странице в телеграм канале, пишет Первая Лента.

Он назвал российского президента «увлекшимся историей императором», а его окружение «свитой с ампутированным мнением и волей».

«Я вырос в России, Россия – моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, – моя максимальная поддержка в эти дни. России, Украине, миру – мир», — написал Дудь.

Также в своем посту он сравнил Норвегию, где он недавно побывал, и Россию. Он отметил, что там делают все для местных жителей, а в РФ  — чтобы богатеть самим.

Ранее мы сообщали, что Россия продолжает перебрасывать военных и технику в ОРДЛО.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 23 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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