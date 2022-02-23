Мы передадим Украине еще больше оружия – Борис Джонсон

Великобритания окажет Украине дальнейшую военную поддержку, в том числе путем предоставления смертоносного оборонительного оружия, заявил премьер-министр Борис Джонсон. Он также сообщил, что регулятор медиарынка начал расследование в отношении российского телеканала RT.

«В свете все более угрожающего поведения России и продолжения нашей прежней поддержки, Великобритания вскоре предоставит Украине еще один пакет военной поддержки. Он будет включать помощь в виде летального оборонительного и нелетального оружия», — сказал Джонсон, пишет Первая Лента.

Он сообщил, что министр культуры Надин Доррис обратилась в Ofcom, регулятор медиарынка, с просьбой расследовать, не нарушил ли российский телеканал RT (ранее Russia Today) условия лицензии, что послужило бы основанием для ее отзыва. Вопрос о том, что станция, открыто передающая точку зрения Кремля, свободно вещает в Великобритании, несколько раз поднимался в ходе обсуждения во вторник в Палате общин.

Ссылаясь на это, Джонсон пояснил, что Великобритания, в отличие от России, является демократическим государством и решение о выдаче или отзыве лицензии любого телеканала принимает не правительство, а независимый регулятор медиарынка.

Ранее мы сообщали, российские дипломаты в срочном порядке покидают Украину.