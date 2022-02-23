Политика

Еще одна страна вводит санкции против России: решение премьер-министра Канады

Все больше стран вводят санкции.

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 23 февраля, 2022
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил во вторник, что Канада ввела первую часть санкций против России. К ним относятся финансовые санкции против банков, а также против российских парламентариев. Кроме того, Канада также направит в Латвию дополнительный военный контингент.

«Нельзя питать никаких иллюзий, это дальнейшее вторжение в суверенную страну, и это совершенно неприемлемо», — прокомментировал Трюдо во время пресс-конференции действия России на востоке Украины, пишет Первая Лента.

В рамках скоординированного ответа с союзниками Канада вводит первую часть санкций против России, которые включают запрет на все финансовые отношения с ОРДЛО, которые Россия признала «независимыми» «государствами». Санкции коснутся и парламентариев, поддержавших решения президента России Владимира Путина. Канадцам запрещено покупать российские государственные ценные бумаги, санкции коснутся и государственных или поддерживаемых государством банков.

Трюдо подчеркнул, что санкции будут продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины. Он добавил, что это только первая часть санкций.

Канада также направит до 460 дополнительных военнослужащих в Латвию, где в рамках операции «Успокоение» дислоцируется группа вооруженных сил НАТО под командованием Канады.

Ранее мы сообщали, что Германия приостанавливает запуск Северного потока — 2.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 23 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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