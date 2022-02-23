Еще одна страна вводит санкции против России: решение премьер-министра Канады
Все больше стран вводят санкции.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил во вторник, что Канада ввела первую часть санкций против России. К ним относятся финансовые санкции против банков, а также против российских парламентариев. Кроме того, Канада также направит в Латвию дополнительный военный контингент.
«Нельзя питать никаких иллюзий, это дальнейшее вторжение в суверенную страну, и это совершенно неприемлемо», — прокомментировал Трюдо во время пресс-конференции действия России на востоке Украины, пишет Первая Лента.
В рамках скоординированного ответа с союзниками Канада вводит первую часть санкций против России, которые включают запрет на все финансовые отношения с ОРДЛО, которые Россия признала «независимыми» «государствами». Санкции коснутся и парламентариев, поддержавших решения президента России Владимира Путина. Канадцам запрещено покупать российские государственные ценные бумаги, санкции коснутся и государственных или поддерживаемых государством банков.
Трюдо подчеркнул, что санкции будут продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Он добавил, что это только первая часть санкций.
Канада также направит до 460 дополнительных военнослужащих в Латвию, где в рамках операции «Успокоение» дислоцируется группа вооруженных сил НАТО под командованием Канады.
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