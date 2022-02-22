Политика

В Донецке уже надеются, что ОРДО войдет в состав России

Некоторые местные жители мечтают о таком решении.

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 22 февраля, 2022
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Те, кто поддерживают Российскую Федерацию, в Донецке, который неподконтролен Украине, уже мечтают о том, что ОРДО войдет в состав России. Некоторые жители города пишут о том, что необходимо провести «референдум» о вступлении ОРДЛО в Россию.

Напомним, что Российская Федерация вчера, 21 февраля, признала ОРДЛО отдельными «государствами». При этом ничего не говорилось о вхождении «республик» в состав России, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.  

«Теперь нужно в срочном порядке обьявлять референдум о вступлении „ДНР“ в состав РФ», — пишут сторонники России.

По их мнению, теперь результаты такого референдума якобы будут признаны.

«Теперь уже можно под официальным предлогом, как признанное „государство“, и тогда итог будет признан», — уверяют они.

Некоторые считают, что теперь Россия сможет защитить ОРДЛО якобы от Украины, которая хочет войны на Донбассе.

Ранее в ОРДЛО уже подтверждают введение российский войск на территорию Украины.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 22 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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