Россия намерена признать ОРДЛО в границах Донецкой и Луганской областей

В Российской Федерации намерены признать ОРДЛО в границах Донецкой и Луганской областей. Такое смелое заявление сделал председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

По его словам, Россия намерена признавать не действующие территории ОРДЛО, а полностью Донецкую и Луганскую области в составе так называемых «республик», пишет Первая Лента со ссылкой на Интерфакс.

«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР», — сказал Калашников.

Он добавил, что якобы сейчас «республики» занимают меньшую территорию, чем это было на так называемом «референдуме», но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже».

«А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции», — добавил он.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО уже подтверждают введение российский войск на территорию Украины.