Настоящая дата возможного наступления РФ на Украину после 20 февраля – Politico

Перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля всегда преувеличивалась, отмечает известное издание Politico. Временные рамки, за которыми действительно стоит следить, — это то, что произойдет вскоре после 20 февраля.

Акцент на 16 февраля был понятен отмечалось, что американский президент Джо Байден сообщил западным лидерам об оценке разведки того, что Россия может начать свое вторжение именно в этот день. Важно, однако, то, что высокопоставленные помощники Байдена никогда публично не заявляли, что 16 февраля будет определенным днем ​​вторжения — только то, что наращивание войск президентом России Владимиром Путиным означало, что нападение может произойти «в любое время» и, возможно, до завершения Олимпиады, пишет Первая Лента.

«После 20 февраля всегда были более важные временные рамки», — сказал Майкл Кофман, эксперт по российским вооруженным силам в аналитическом центре CNA. «Мы смотрим, что тогда сделают российские силы».

Именно тогда должны завершиться крупнейшие военные учения со времен холодной войны, после которых лидеры в Москве и Минске пообещали, что путинские войска отправятся домой.

Кофман сказал, что действия российских войск после 20 февраля помогут понять истинные намерения Путина. В этот день завершится Олимпиада в Пекине.

Ранее мы сообщали, что российские хакеры поручили правительству проникнуть в украинские компьютерные системы.