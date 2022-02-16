Политика

Американская разведка: российские хакеры поручили правительству проникнуть в украинские компьютерные системы

Огласки вчерашней кибератаки

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 16 февраля, 2022
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Хакеры по заказу российского правительства проникли в компьютерные сети военного, энергетического сектора и других критически важных систем безопасности в Украине, чтобы собрать данные, необходимые в случае российского вторжения, сообщила The Washington Post о недавно рассекреченной разведывательной информации США.

По словам анонимного официального представителя США, Москва может попытаться помешать деятельности украинских организаций, которые предоставляют ключевые услуги, такие как электричество, транспорт, финансы и телекоммуникации, для поддержки военных операций или создания паники, что может дестабилизировать страну, пишет Первая Лента.

Во вторник крупнейший коммерческий банк Украины «ПриватБанк» подвергся атаке «блокировки обслуживания», которая временно помешала клиентам совершать банковские онлайн-транзакции. Также были нарушены работу сайтов Минобороны и ВСУ. Кто стоял за такими, не сообщается.

В украинских системах были обнаружены хакеры, работающие на Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное управление безопасности (ГРУ).

Правительство США определило только то, что Россия может предпринять вредные шаги в киберпространстве, а не то, что она это сделает, сказал The Washington Post анонимный собеседник. Он также добавил, что США работают с Украиной над укреплением ее киберзащиты. Как прогнозируют американцы, в ближайшее время возможна кибератака на Украину или члена НАТО.

Ранее мы сообщали, что санкции США могут спровоцировать волну паники и банкротств в российской экономике.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 16 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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