Мы опасаемся, что Россия ищет повод для нападения на Украину — глава НАТО

Мы опасаемся, что Россия ищет предлог для нападения на Украину, заявил в четверг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы обеспокоены тем, что Россия ищет предлог для вторжения в Украину», — сказал Столтенберг, пишет Первая Лента.

Он также указал, что на территории Украины действует «множество российских разведчиков», задача которых — проводить операции «под чужим флагом» и создавать поводы для интервенции.

Союзники по НАТО все еще ищут дипломатическое решение кризиса в Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Союзники все еще ищут дипломатическое решение», — заявил Столтенберг после второго дня встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе. Он также повторил, что, вопреки тому, что говорит Москва, «на местах» не наблюдается видимой деэскалации. Наоборот, Россия продолжает концентрировать войска.

«У России достаточно сил и возможностей, чтобы в любой момент начать полномасштабное вторжение в Украину», — отметил Столтенберг.

«Это не нормальные учения. Это не нормальные действия», — добавил он, отметив при этом, что не знает, каковы намерения России.

Ранее Джо Байден назвал предполагаемую дату наступлению РФ на Украину.