Мосийчук может баллотироваться на следующих президентских выборах

Ведущая Наталия Мосейчук может стать кандидатом в президенты на следующих выборах в Украине. Такое мнение выразил бизнесмен Игорь Коломойский.

Он считает, что в Украине если и появится какой-то новый кандидат в президенты, то это может быть кто-то из журналистов. При этом он случайно назвал имя Мосейчук, пишет Первая Лента со ссылкой на Украинскую Правду.

При этом отвечая на вопрос журналиста, верит ли он, что появится какой-то новый кандидат в президенты Коломойского сказал следующее: «Не верю. Не вижу пока. Я думаю, может, среди вас журналистов… Мосейчук может пойти».

При этом Коломойский отметил, что никогда с ней об этом не говорил, а отвечая на вопрос, просто навскидку прикинул, кто «имеет стопроцентную узнаваемость».

Среди других узнаваемых лиц Коломойский назвал ведущего Савика Шустера и Дмитрия Гордона. При этом он считает, что Шустер точно не пойдет на такой шаг.

Ранее Коломойский заявлял, что термин «олигарх» приравнивает к термину «враг народа».