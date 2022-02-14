Наступление России будет иметь серьезные последствия — Трюдо

Возможность поддержки Украины была одной из тем телефонного разговора между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Республики Польша Анджеем Дудой, сообщила в понедельник пресс-служба премьер-министра Канады.

«Премьер-министр и Президент обсудили общую озабоченность по поводу растущего присутствия российских вооруженных сил в Украине и вблизи ее границы, а также продолжающихся агрессивных и дестабилизирующих действий России», — говорится в сообщении, пишет Первая Лента.

В пресс-службе премьер-министра Канады также сообщили, что политики обсудили возможности поддержки Украины, а также сослались на «мужество и решимость народа Украины, особенно ввиду продолжающегося сбора российских войск вдоль украинской границы». Премьер-министр Канады подчеркнул «отличное сотрудничество» между Канадой и Польшей, а Президент Польши поблагодарил Канаду за дружбу, также был обсужден вопрос о возможных совместных действиях в будущем.

В коммюнике говорится, что премьер-министр Канады подтвердил «неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что любое дальнейшее проникновение России в Украину будет иметь серьезные последствия, включая скоординированные санкции европейских стран. Премьер-министр Канады и президент Польши «подчеркнули важность координации и единства между союзниками».

Ранее мы сообщали, что Россия перемещает все больше сил всех видов ближе к границе с Украиной.