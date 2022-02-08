Стратегические цели России гораздо шире Украины – европейский эксперт

Стратегические цели России гораздо шире, чем Украина, оценил в интервью РАР пресс-секретарь координатора секретных служб Польши Станислав Жарин. По его мнению, для Североатлантического пакта опасен не только сценарий войны на Украине.

По мнению пресс-секретаря, военное давление России на Украину может закончиться новой фазой войны против Украины, но не исключено, что президент России Владимир Путин попытается иначе сыграть с Западом, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

«Для НАТО опасен не только сценарий войны в Украине», — сказал Жарин в интервью PAP.

«Стратегические цели России гораздо шире Украины — Кремль годами пытается заставить Запад согласиться на соглашение между НАТО и Россией за счет стран восточного фланга Альянса», — напомнил он.

«Военное давление на Украину может послужить увеличению цены мира и де-факто форсировать вывод присутствия Альянса из стран Центральной Европы», — сказал он.

Он напомнил, что Россия годами «осуществляла свои агрессивные действия, используя ложь, манипуляции, маскируя свои настоящие цели и намерения».

«Запад также должен анализировать и противодействовать альтернативным сценариям», — подчеркнул пресс-секретарь министра координатор спецслужб.

Ранее мы сообщали, что в случае нападения на Украину РФ ждут катастрофические санкции.