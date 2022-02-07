Зеленскому никак нельзя идти на этот шаг, иначе бут конец — бывший советник Путина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нельзя подписывать Минские соглашение. Такое заявление сделал бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

Он заявил, что некоторые мировые лидеры, которые приезжают в Украину, пытаются заставить украинские власти выполнить Минские соглашения. Однако такой шаг, по мнению эксперта, приведет к большой войне с Россией, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

Илларионов предполагает, что цель западных лидеров надавить на украинского президента, чтобы отдать агрессору не только восток Украины и Крым, но и всю Украину.

«Осуществляя Минские соглашения, не дай бог такое произойдет, это произойдет сдача суверенитета Украины Путину через сепаратистов на востоке. И вот этим делом занимаются некоторые из этих джентльменов (мировых лидеров. – Ред.). Если они каждый раз звонят в Кремль, то они отчитываются, как идет процесс оказания давления на украинское руководство. Они выполняют именно эту задачу», – сказал Илларионов.

Ранее председатель Европейской комиссии обсудила с польским президентом ситуацию вокруг Украины.