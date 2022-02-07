Зеленскому никак нельзя идти на этот шаг, иначе бут конец — бывший советник Путина
Андрей Илларионов высказал свое мнение по поводу возможной агрессии со стороны РФ.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нельзя подписывать Минские соглашение. Такое заявление сделал бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.
Он заявил, что некоторые мировые лидеры, которые приезжают в Украину, пытаются заставить украинские власти выполнить Минские соглашения. Однако такой шаг, по мнению эксперта, приведет к большой войне с Россией, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.
Илларионов предполагает, что цель западных лидеров надавить на украинского президента, чтобы отдать агрессору не только восток Украины и Крым, но и всю Украину.
«Осуществляя Минские соглашения, не дай бог такое произойдет, это произойдет сдача суверенитета Украины Путину через сепаратистов на востоке. И вот этим делом занимаются некоторые из этих джентльменов (мировых лидеров. – Ред.). Если они каждый раз звонят в Кремль, то они отчитываются, как идет процесс оказания давления на украинское руководство. Они выполняют именно эту задачу», – сказал Илларионов.
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