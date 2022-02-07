Политика

Шансы на большую войну со стороны России нулевые – Илларионов

Бывший советник российского президента дал свой прогноз.

Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 7 февраля, 2022
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В ближайшее время не стоит ожидать большой войны и военной агрессии со стороны Российской Федерации. Такое мнение высказал бывший экономический советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов.

В эфире Украина 24 эксперт рассказал о вероятном вторжении России в Украину. Он отметил, что его мнение с ноября, когда он озвучил, что большой войны не будет, не изменилось. Илларионов заявил, что со стороны Российской Федерации возможны различные провокации, но полномасштабных военных действий не стоит ожидать, пишет Первая Лента.

«Большой войны сейчас не будет. К этому выводу я пришел 12 ноября прошлого года. И тогда я заявил публично, что большой войны не будет. И уже в продолжении трех месяцев, когда идет эта истерическая компания, я говорю одно и тоже: «Большой войны не будет». Речь идет ни о малой вероятности, но о низкий вероятности, а о нулевой. Провокации – возможны», – сказал он.

Ранее Илларионов рассказал, на какой шаг не должен идти Владимир Зеленский ни в каком случае.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 7 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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