Путин хочет стереть Украину с карты мира — посол Украины в Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в воскресенье вечером в программе немецкого телеканала ARD «Anne Will» выступил с заявлением. Он сказал, что Украине нужно самое современное оружие, чтобы защищаться, а отказ это сделать — значит подвести Украину

Мельник повторил призыв украинских властей по поводу поставок оружия. «Мы должны осознать, что стоим перед опасностью большой войны в центре Европы», — сказал он, пишет Первая Лента.

«Мы надеемся на изменение мнения со стороны немцев», — подчеркнул Мельник. По словам посла, «Германия находится на перепутье». «Это вопрос мира или войны, это вопрос быть или не быть. Нам нужно самое современное оружие, Германия может его предоставить, Германия в состоянии это сделать, и отказ от этого — значит отказаться от Украины», — сказал глава дипломат.

По словам Мельника, общественное мнение Германии и правительство Германии должны «проснуться», осознать серьезность ситуации и действовать. «Пожалуйста, помогите нам изменить курс правительства, отбросить в сторону все партийно-политические интересы и реально осознать важность момента», — обратился посол к немецкой общественности.

Говоря о России и ее президенте, Мельник сказал, что Владимир Путин «хочет стереть Украину с карты».

Канцлер Германии Олаф Шольц повторил в воскресенье незадолго до своего отъезда в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом, что правительство Германии не даст согласия на поставку оружия Украине.

Ранее мы сообщали, что Германия в 2021 году одобрила продажу оружия на 9,35 млрд евро.