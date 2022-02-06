Ситуация очень серьезная, надеемся, что все решится дипломатически – глава Еврокомиссии об агрессии РФ

Газопровод «Северный поток — 2» нельзя исключать из списка возможных санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью «Les Echos» и «Handelsblatt».

Президент Еврокомиссии подчеркивает, что ЕС делает все возможное, чтобы предотвратить риск агрессии со стороны России.

«Ситуация очень серьезная. Мы надеемся — и делаем все возможное — что найдем дипломатическое решение. Но, конечно, мы также должны быть готовы к тому, что наши усилия могут потерпеть неудачу. Для ЕС совершенно ясно, что любая дальнейшая эскалация военных из России будут иметь серьезные последствия», — указывает он, пишет Первая Лента.

Как она подчеркивает, на Комиссию была возложена задача разработки экономических и финансовых санкций, и это было сделано в тесной координации с государствами-членами и международными партнерами. «Мы подготовили солидный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций, начиная от ограничения доступа к иностранному капиталу и заканчивая контролем за экспортом, особенно технических товаров», — говорит он.

Как она поясняет, России срочно нужно модернизировать свою экономику, и она не может этого сделать без технологий, в которых Запад имеет неоспоримое глобальное доминирование. В этом контексте она указывает на технологически продвинутые компоненты, которые Россия не может легко заменить в таких областях, как искусственный интеллект, оборона, квантовые компьютеры и лазеры.

На вопрос, будет ли в пакет санкций входить также газопровод «Северный поток — 2» и заработает ли «Северный поток — 2», она ответила, что «это будет зависеть от позиции России».

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