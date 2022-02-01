Политика

Царев рассказал, почему Россия не признает «ЛДНР»

Экс-«спикер Новороссии» назвал причину

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 1 февраля, 2022
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Российская Федерация в итоге не признает так называемые «ЛНР» и «ДНР». Такое заявление сделал бывший украинский депутат, так называемый экс-«спикер Новороссии» Олег Царев.

Он считает, что несмотря на поддержку российской Госдумы, Россия все-таки не признает «ЛНР» и «ДНР». Царев предполагают, что рано или поздно России якобы нужно будет признавать «республики» или же действовать другим путем и «брать под контроль всю Украину». Однако на данный момент, по его мнению, такого решения не стоит ожидать, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Совершенно поменялась тональность на последней нормандской встрече, где обсуждали Минские соглашения. Сейчас уже не Россию обвиняют в невыполнении Минских соглашений, а обвиняют Украину и давление на Украину будет нарастать. Сейчас признать Донбасс все равно, что дать лишние козырные карты для украинской власти», — сказал Царев.

Ранее в «ДНР» приняли новое решение по поводу действия «комендантского часа».

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 1 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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