Политика

В «ЛНР» заявили, что Украина готовится в наступление: хотят посеять хаос

Такое заявление сделал Леонид Пасечник.

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 31 января, 2022
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В «ЛНР» считают, что ВСУ готовятся к наступлению на Донбассе и это может произойти в ближайшее время. Такое заявление сделал так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

 Он заявил, что якобы ВСУ могут пойти в наступление в районе Светлодарской дуги. По его мнению, главной целью Украины будет рассечь «республики» друг от друга, а также пройти к границе и отрезать «ЛНР» и «ДНР» от Российской Федерации, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Украина активно готовится к наступательным боевым действиям в районе Светлодарской дуги. Главная цель — рассечь республики отрезать нас друг от друга, пройти к границе, отрезать нас от Российской Федерации, не дать возможность выехать мирному населению, то есть посеять хаос», — заявил Пасечник.

Ранее он предупредил Украину от возможного наступления на Донбассе. Он заявил, что Украину ждут кровь, гробы и слезы матерей.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 31 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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