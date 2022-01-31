В «ЛНР» заявили, что Украина готовится в наступление: хотят посеять хаос

В «ЛНР» считают, что ВСУ готовятся к наступлению на Донбассе и это может произойти в ближайшее время. Такое заявление сделал так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

Он заявил, что якобы ВСУ могут пойти в наступление в районе Светлодарской дуги. По его мнению, главной целью Украины будет рассечь «республики» друг от друга, а также пройти к границе и отрезать «ЛНР» и «ДНР» от Российской Федерации, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Украина активно готовится к наступательным боевым действиям в районе Светлодарской дуги. Главная цель — рассечь республики отрезать нас друг от друга, пройти к границе, отрезать нас от Российской Федерации, не дать возможность выехать мирному населению, то есть посеять хаос», — заявил Пасечник.

Ранее он предупредил Украину от возможного наступления на Донбассе. Он заявил, что Украину ждут кровь, гробы и слезы матерей.