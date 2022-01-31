Политика

Порошенко снова устроил шоу: хотя заявил, что не будет в нем участвовать

Пятый президент Украины приехал на допрос.

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 31 января, 2022
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Пятый президент Украины Петро Порошенко сегодня, 31 января, все-таки явился на допрос в Государственное бюро расследований. Однако он отказался давать показания.

Перед журналистами Порошенко все-таки дал комментарий. Он заявил, что выполняет условия закона, поэтому прибыл на допрос по «ничтожному делу». Однако помогать следствию не будет, пишет Первая Лента.

«Но я точно не собираюсь участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и давать какие-либо показания, потому что это очень похоже на сценарий, если бы в 1937 году кого-то призывали работать с НКВД», — сказал Порошенко.

Он считает, что это шоу имени Владимира Зеленского и считает это делом преследование оппозиции. Порошенко также заявил, что ему пытаются помешать проводить политическую деятельность.

Также якобы Порошенко должен был поехать в Европу для встречи для переговоров о военной помощи, но из-за того, что сдал свой паспорт не может этого сделать.

Ранее Порошенко неожиданно разозлился на свою жену в суде.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 31 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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