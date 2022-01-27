Политика

Нападение России на Украину было бы неразумным шагом – Эрдоган

Турецкий президент высказал свое мнение.

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 27 января, 2022
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epa09556464 Turkish President Recep Tayyip Erdogan during a press conference at the G20 Summit in Rome, Italy, 31 October 2021. The Group of Twenty (G20) Heads of State and Government Summit was held in Rome on 30 and 31 October 2021. EPA/RICCARDO ANTIMIANI Dostawca: PAP/EPA.

Нападение России на Украину было бы неразумным шагом, и если бы это произошло, Турция как член НАТО сделала бы то, что было необходимо, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В интервью турецкому каналу NTV Эрдоган сказал, что пригласил президента России Владимира Путина в Турцию и признался, что ожидал ответа от Москвы. Президент Турции пояснил, что он примет обе стороны конфликта, Украину и Россию, чтобы урегулировать конфликт по дипломатическим каналам, пишет Первая Лента.

Эрдоган также упомянул некоторые требования России, связанные с безопасностью, отметив, что для их решения необходим всеобъемлющий диалог.

На прошлой неделе президент Турции дважды выразил желание инициировать встречу лидеров России и Украины, подчеркнув, что готов способствовать деэскалации напряженности между двумя сторонами.

Россия требует от США и других стран Запада юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, особенно на Украину, и вывода инфраструктуры Североатлантического альянса в состояние до 1997 года. Москва обвиняет Вашингтон в «стремлении к гегемонии» и в создании угроз европейской безопасности и самой себе.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 27 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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