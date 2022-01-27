Нападение России на Украину было бы неразумным шагом – Эрдоган

Нападение России на Украину было бы неразумным шагом, и если бы это произошло, Турция как член НАТО сделала бы то, что было необходимо, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В интервью турецкому каналу NTV Эрдоган сказал, что пригласил президента России Владимира Путина в Турцию и признался, что ожидал ответа от Москвы. Президент Турции пояснил, что он примет обе стороны конфликта, Украину и Россию, чтобы урегулировать конфликт по дипломатическим каналам, пишет Первая Лента.

Эрдоган также упомянул некоторые требования России, связанные с безопасностью, отметив, что для их решения необходим всеобъемлющий диалог.

На прошлой неделе президент Турции дважды выразил желание инициировать встречу лидеров России и Украины, подчеркнув, что готов способствовать деэскалации напряженности между двумя сторонами.

Россия требует от США и других стран Запада юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, особенно на Украину, и вывода инфраструктуры Североатлантического альянса в состояние до 1997 года. Москва обвиняет Вашингтон в «стремлении к гегемонии» и в создании угроз европейской безопасности и самой себе.