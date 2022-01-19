Эрдоган готов помирить Россию и Украину: сделал предложение Путину и Зеленскому

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским и готов оказать любую помощь, которая может привести к деэскалации напряженности между этими странами, заявил пресс-секретарь турецкого лидера.

«Турция по-прежнему готова сыграть свою роль в снижении напряженности между Россией и Украиной», — заявил во вторник пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин на онлайн-конференции, на которой турецкая диаспора в Великобритании объединилась с фондом Circle, пишет Первая Лента.

Он подчеркнул, что Эрдоган контактировал с обоими лидерами и «даже приглашал их в Турцию с визитом в страну, если они хотели бы встретиться и решить вопросы».

Калин подчеркнул, что Турция готова выступить посредником в переговорах «как страна, дружественная как России, так и Украине, но и как член НАТО». Он добавил, что Эрдоган в ближайшие недели поедет в Украину, чтобы поговорить с Зеленским.

Представитель Эрдогана также заявил, что «диалог между Западом и Россией должен был начаться давно, но заседания Совета Россия-НАТО были прерваны из-за незаконной аннексии Крыма в 2014 году».

Ранее в Белом доме отметили, что Россия может напасть на Украину в любой момент.