Политика

Угроза войны России против Украины вполне реальна — европейский дипломат

Марцин Пжидач высказал свое мнение.

Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов agoОбновлено: 26 января, 2022
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epa09619099 Ukrainian servicemen have a rest in a trench on a front line near the Svetlodarsk, not far from pro-Russian militants controlled city of Horlivka, Donetsk area, Ukraine, 03 December 2021. Ukrainian officials said Russia has amassed more than 90,000 troops along the Ukraine-Russian border but Moscow denies it is preparing an attack on Ukraine. US Secretary of State Blinken warned about serious consequences in case if Russia will start the conflict with Ukraine during Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) foreign ministers meeting in Stockholm on 02 December 2021. EPA/ANATOLII STEPANOV Dostawca: PAP/EPA.

Угроза войны между Россией и Украиной вполне реальна, но это не предрешено, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пжидач.

«Российские войска окружают Украину со всех сторон. К сожалению, угроза войны вполне реальна, но это не предрешено», — заявил Пшидач в эфире «Польского радио 24», пишет Первая Лента.

Он подчеркнул, что «в случае неудачи дипломатических действий можно ожидать разного рода эскалации» со стороны России.

Он указал, что «сегодняшняя война не обязательно должна означать типичные боевые действия». «Может быть, но не обязательно. Россия известна конвенциональной войной, посредством гибридных действий, мы тоже должны быть к этому готовы», — указал он.

Он пояснил, что требования России к Западу не относятся только к Украине. «Россия приставляет пистолет к голове Украины, чтобы Запад согласился на уступки в других сферах», — подчеркнул он.

Он утверждает, что «это совершенно неприемлемо, отсюда и такая жесткая позиция». «Как Запад, мы не можем согласиться на нарушение международного права, мы не можем согласиться действовать против наших собственных ценностей», — сказал Пшидач.

«Мы пытаемся поддерживать диалог, чтобы не произошло этой эскалации, потому что война никому не будет выгодна, в том числе и самой России. Цена, которую Россия заплатит в виде санкций, будет огромной», — сказал замглавы Министерства иностранных дел.

Ранее мы сообщали, что Польша готова оказать Украине посильную помощь.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов agoОбновлено: 26 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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