В Украине не верят, что Россия признает «ЛДНР»

Российская Федерация, а точнее ее депутаты, не поддержат законопроект о признании РФ так называемых «ДНР» и «ЛНР». Такое мнение выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД считает, что это просто большая игра. Однако, если российские власти все-таки пойдут на такой путь, то это будет означат, что Россия на 10 процентов выходит из Минских соглашений, пишет Первая Лента со ссылкой на Украинскую Правду.

«Безусловно, это такая «шпилька» в Минские договоренности. Из анализа информации, которую мы сейчас имеем – эта инициатива внесена (на рассмотрение депутатов Госдумы РФ – ред.) как часть такого «расшатывания». Пока намерения принимать это решение, признавать «ДНР» и «ЛНР» в России – мы не видим. Это часть «большой игры» по расшатыванию ситуации», — сказал Кулеба.

Он добавил, что этот вопрос также будет обсуждаться на встрече советников в Нормандском формате 26 января.

Ранее мы сообщали, что в России определились, когда рассмотрят вопрос о «признании ЛДНР».