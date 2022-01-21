У «ДНР» возникли проблемы с РФ: все больше «кидают на деньги»

У некоторых предприятий ОРДО существуют проблемы в ходе сотрудничества с Российской Федерацией, что очень четко видно на примере «ГУП ДНР «Энергия Донбасса».

Именно эта компания заключает с россиянами чуть ли не больше всего контрактов в «республике» и наиболее массово столкнулась с невыполнением контрагентами являющимися резидентами РФ своих договорных обязательств, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Иногда доходит даже до того, что компания обращается в российские суды, однако даже в случае их положительного решения, возникает проблема реального его исполнения.

«Вопрос в том, что даже взыскав задолженность с предприятия-должника по решению суда, судебные приставы не имеют возможность перечислить взысканную сумму на счет предприятий-резидентов «ДНР», поскольку данные предприятия не имеют открытых счетов в банках РФ», — пишет паблик.

Данные вопросы чаще всего все равно решаются, но бывает, что это занимаетгоды, причем «зависшие» суммы составляют миллионы рублей, которые вроде бы есть, но в реальности их нет.

Сейчас все больше предприятий «ЛДНР» с учетом изменений в свете известного Указа Владимира Путина пытаются выйти на российский рынок и мог столкнуться с такими же проблемами.

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