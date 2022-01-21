Политика

Мы готовы к ответу, если Россия вторгнется в Украину — Блинкен

Очередная встреча представителей Запада и РФ.

Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 21 января, 2022
0 0 1 минута чтения
epa05229258 Russian President Vladimir Putin (R), Russian Foreign Minister Sergei Lavrov (C) and Kremlin Spokesman Dmitry Peskov (L) attend a meeting with Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (not pictured), Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, at the Kremlin in Moscow, Russia, 24 March 2016. The meeting was to discuss Russian-UAE relations and exchange of views on the situation in the Middle East and North Africa, with particular focus on Syria. EPA/ALEXANDER NEMENOV / POOL Dostawca: PAP/EPA.

В Женеве начались переговоры госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Переговоры будут посвящены напряженности на границе с Украиной, где Москва собрала около 100 тысяч солдат. На прошлой неделе состоялась серия переговоров между Западом и Россией, но никакого прорыва они не принесли.

В начале встречи госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что разговор был «частью усилий по деэскалации напряженности и предотвращению дальнейшей агрессии России против Украины». — Я консультировался с нашими союзниками, партнерами и самой Украиной. Они разделяют наши сомнения относительно того, где мы находимся, — добавил он, пишет Первая Лента со ссылкой на AFP.

— Мы готовы идти по пути дипломатии и диалога для разрешения наших разногласий. Если это окажется невозможным, и Россия решит пойти по пути агрессии против Украины, мы также готовы предпринять сплоченный, быстрый и динамичный ответ, — заявил он.

Сергей Лавров признался, что не ожидал прорыва, но хотел услышать конкретный ответ на требования России о гарантиях безопасности. — Наши предложения очень конкретные, и мы ожидаем таких же конкретных ответов, — сказал он.

Ранее Правительство Нидерландов поменяло свое мнение об оружии для Украины.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 21 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Я пообещал Путину санкции, которых он раньше не видел – Байден об агрессии РФ против Украины

2 дня ago

В «ДНР» паника: заявили, что ВСУ готовит теракты в «республике»

2 дня ago

ЕС всячески поддерживает Украину, Москву призывают отвести войска – Боррель

2 дня ago

В российской Госдуме назвали причину, по которой еще не признали «ЛДНР» – не в наших интересах

2 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button