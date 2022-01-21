Мы готовы к ответу, если Россия вторгнется в Украину — Блинкен

В Женеве начались переговоры госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Переговоры будут посвящены напряженности на границе с Украиной, где Москва собрала около 100 тысяч солдат. На прошлой неделе состоялась серия переговоров между Западом и Россией, но никакого прорыва они не принесли.

В начале встречи госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что разговор был «частью усилий по деэскалации напряженности и предотвращению дальнейшей агрессии России против Украины». — Я консультировался с нашими союзниками, партнерами и самой Украиной. Они разделяют наши сомнения относительно того, где мы находимся, — добавил он, пишет Первая Лента со ссылкой на AFP.

— Мы готовы идти по пути дипломатии и диалога для разрешения наших разногласий. Если это окажется невозможным, и Россия решит пойти по пути агрессии против Украины, мы также готовы предпринять сплоченный, быстрый и динамичный ответ, — заявил он.

Сергей Лавров признался, что не ожидал прорыва, но хотел услышать конкретный ответ на требования России о гарантиях безопасности. — Наши предложения очень конкретные, и мы ожидаем таких же конкретных ответов, — сказал он.

Ранее Правительство Нидерландов поменяло свое мнение об оружии для Украины.