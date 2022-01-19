Эксперт назвал главную цель РФ на Донбассе: такой план Кремля

Главной целью Российской Федерации в ОРДЛО является выдача 90 процентам местного населения российских паспортов. Об этом в эфире телеканала 24 заявил украинский правозащитник, основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лиснянский.

Он рассказал, что в действительности на данный момент по последним данным существует очередь из украинцев, желающих получить российский паспорт расписанная на 4 года вперед, пишет Первая Лента.

Также он добавил, что на данный момент полтора миллиона внутренних паспортов выдели так называемые местные «ЛНР» и «ДНР».

Паспортов России, по данным Восточной правозащитной группы и Института стратегических исследований — 812 тысяч, по состоянию на начало января.

«Я не могу подтвердить информацию ТКГ о том, что Россия потеряла интерес, у России есть четкий план. Она хочет, чтобы 90% жителей ОРДЛО были с паспортами России. Они хотят превратить украинцев в национальное меньшинство на этих территориях. Это главная цель России», — заявил он.

Ранее мы сообщали, что в «ЛДНР» полностью провалена вакцинация.