Белый дом: угроза российского вторжения в Украину остается высокой

Риск российского вторжения в Украину остается высоким, но службы США не подтверждают, что Россия приняла окончательное решение о нападении, заявил в четверг советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Он также сообщил, что США раскроют информацию, свидетельствующую о возможном намерении России организовать провокацию.

— Разведывательное сообщество не делало оценок, что Россия однозначно решила начать военные действия в Украине. Таким образом, нынешняя ситуация такова, что у России все еще есть шанс сесть за стол переговоров и решить вполне реальные проблемы, которые мы представили, — заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции в Белом доме в четверг, пишет Первая Лента.

Так советник подытожил ситуацию после серии переговоров с Россией в Женеве, а также на форуме Россия-НАТО и ОБСЕ. Представитель Белого дома заявил, что США готовы обсуждать, в частности, об ограничениях на военные учения, но не намерены сокращать присутствие своих войск в Европе.

Ссылаясь на заявления представителей Кремля о том, что дальнейшие обсуждения будут сорваны, Салливан сказал, что США и их союзники готовы ко всем сценариям. Он добавил, что риск вторжения по-прежнему высок. Он также заявил, что у служб США есть информация о том, что россияне готовят провокацию, которая послужит предлогом для вмешательства в Украину путем диверсий или дезинформации.

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