Политика

Белый дом: угроза российского вторжения в Украину остается высокой

Джейк Салливан сделал заявление по поводу переговоров с Россией.

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 14 января, 2022
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epa09681574 An honor guard carries the flag draped casket of late and former Senate Majority Leader Harry Reid down the steps of the United States Capitol after lying in state in the Capitol Rotunda in Washington, DC, USA, 12 January 2022. Reid, who died on 28 December, served in the US Congress from 1983-2017. EPA/Sarah Silbiger / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Риск российского вторжения в Украину остается высоким, но службы США не подтверждают, что Россия приняла окончательное решение о нападении, заявил в четверг советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Он также сообщил, что США раскроют информацию, свидетельствующую о возможном намерении России организовать провокацию.

— Разведывательное сообщество не делало оценок, что Россия однозначно решила начать военные действия в Украине. Таким образом, нынешняя ситуация такова, что у России все еще есть шанс сесть за стол переговоров и решить вполне реальные проблемы, которые мы представили, — заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции в Белом доме в четверг, пишет Первая Лента.

Так советник подытожил ситуацию после серии переговоров с Россией в Женеве, а также на форуме Россия-НАТО и ОБСЕ. Представитель Белого дома заявил, что США готовы обсуждать, в частности, об ограничениях на военные учения, но не намерены сокращать присутствие своих войск в Европе.

Ссылаясь на заявления представителей Кремля о том, что дальнейшие обсуждения будут сорваны, Салливан сказал, что США и их союзники готовы ко всем сценариям. Он добавил, что риск вторжения по-прежнему высок. Он также заявил, что у служб США есть информация о том, что россияне готовят провокацию, которая послужит предлогом для вмешательства в Украину путем диверсий или дезинформации.

Ранее мы сообщали, что Сенат США отклонил проект новых санкций по Северному потоку-2.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 14 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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