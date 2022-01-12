Столтенберг поделился ожиданиями от заседания Совета Россия-НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поделился ожиданиями перед заседанием Совета Россия-НАТО. Заседание Совета Россия-НАТО будет посвящено ситуации в Украине.

— Мы готовы к конкретному диалогу с Россией, который должен основываться на договоренностях с европейскими партнерами, в том числе с Украиной, — пояснил перед встречей генсек Альянса, пишет Первая Лента.

Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году в соответствии с Римской декларацией в качестве форума для консультаций по вопросам безопасности между государствами-членами НАТО и Российской Федерацией.

— Диалог с Россией должен основываться на фундаментальных принципах европейской безопасности, включая право союзников на защиту территории Североатлантического союза, и отвечать на обеспокоенность НАТО действиями России. Это также должно происходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, в том числе с Украиной, добавил тогда политик.

На пресс-конференции в понедельник, 10 января, Столтенберг подчеркнул, что переговоры по безопасности между Россией и Западом на этой неделе могут не решить всех проблем, но могут проложить путь к избежанию конфликта.

«Не думаю, что мы можем ожидать, что эти встречи решат все проблемы», — сказал глава НАТО, имея в виду переговоры по безопасности между Западом и Россией, проходящие на этой неделе.

«Мы надеемся, что сможем договориться о дальнейших действиях, что мы сможем договориться о серии встреч, что мы сможем согласовать процесс», — добавил он.

Ранее мы сообщали, что Канада не исключает продажи оружия Украине и новых санкций против России.