В «ДНР» заявили, что откроют новые представительства «республики»: это напоминает обман

В «ДНР» сообщили новость о том, что якобы «дипломаты» «республики» достигли договоренностей об открытии новых представительских центров сразу в нескольких государствах.

Так называемая «министр иностранных дел республики» Наталья Никонорова рассказал подробности, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Конечно, мы продолжаем работу над расширением географии представительских центров. В 2021 году проводились переговоры с представителями ряда стран, причем в некоторых государствах буквально все готово к официальному открытию наших центров», — заявила она.

Речь может идти о представительствах в Европе, Южной Азии и Северной Америке – правда, не уточняется, в каких именно государствах. При этом о торжественном открытии таких представительств речи не идет, говорят о ковиде, но ситуация совсем в другом.

Сейчас в «ДНР» заявляют о том, что представительства «ДНР» можно найти в Бельгии, Франции, Италии, Финляндии, Греции и Чехии. Однако это не правда, так как в Бельгии вовсе нет такого центра, во Франции его работу запретил суд, как и в Чехии.

Подобная ситуация похоже будет и в других странах.

Ранее стало известно кому и почему отказывают в получении паспорта «ДНР».