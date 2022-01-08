Политика

От Москвы можно ожидать чего угодно – дипломат

Валерий Чалый высказал свое мнение

Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов agoОбновлено: 6 января, 2022
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Российская Федерация просто не представляет себя без Украины Такое мнение выразил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

В эфире телеканала Прямой он заявил, что Россия не представляет себя без Украины. Он считает, что в Кремле продолжают мыслить вчерашним днем, холодной войной и таким образом, от Москвы можно ожидать чего угодно. Чалый предполагает, что Россия предпримет еще одну попытку по поводу Украины, пишет Первая Лента.

«Так случилось, что слабость Украины 2014 года привела к тому, что русские продолжают демонстрировать в Украине свою силу. Они пытаются показать, что Украина не субъектная и не может противостоять России, и Запад не поможет Украине», – сказал Чалый.

В тоже время он считает, что США все-таки отступит, а не пойдет на конфликт с Россией ради Украины.

Он также вспомнил, как на Кубу ввели ракеты, тогда все сильно перепугались, но американцы – люди другого типа, для них важнее жизнь, чем условное преимущество. В свою очередь Россия выбирает показать «кто главный на районе».

Ранее США предоставили России два варианта сценария развития ситуации с Украиной.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов agoОбновлено: 6 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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