Эксперт назвал главную цель Зеленского на ближайшие годы – он хочет это сделать

Президент Украины Владимир Зеленский не терпит критики и это очень плохой момент для него. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Спивак.

Он считает, что сейчас Зеленский образца 2021 года – это не тот человек, который был в 2019 году, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

Он превращается в самодура диктатора, который вообще не воспринимает критику, которому должны все поклоняться. Окружил себя лизоблюдами, подхалимами», — говорит он.

Спивак считает, что Зеленский окружил себя людьми, которые каждый день возвышают его.

«Окружив себя вот этими подхалимами, которые с утра до вечера грабят страну — это медвежья услуга. А ему это нравится», — добавил политолог.

Спивак также считает, что конечной целью Зеленского является снова победа на выборах.

«Сейчас вот создается медиахолдинг и будут еще попытки закрытия каналов и так далее. Будут политические репрессии против неугодных. Цель одна — переизбраться на второй срок», — заявил эксперт.

Ранее Гордон признался, что Зеленский дал против него важную команду.