Политика

Скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украину туда примут – эксперт

Валерий Ивасюк высказал свое мнение по этому вопросу.

Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов agoОбновлено: 4 января, 2022
0 0 1 минута чтения

Организация Североатлантического договора вряд ли в итоге примет Украину в состав своих участников. Такое заявление сделал экс-советник президента Украины Валерий Ивасюк.

Он считает, что больше шансов на то, что НАТО само прекратит свое существование, чем то, что Украина станет его членом. Ивасюк предполагает, что Российская Федерация в действующем своем состоянии просто не позволит Украине стать членом Альянса, пишет Первая Лента со ссылкой на телеканал НАШ.

«Я глубоко убежден в том, что пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует она сейчас, скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина будет членом Альянса и это правда. Тогда возникает вопрос, какова функция записи в Конституции нашего направления в НАТО? Я считаю, что эта функция одна и она очень важна — чтобы не дай Бог ни у одной грядущей власти, президента или Верховной Рады не было соблазна свернуть на Восток и это функция, предостережение», — рассказал он.

Ранее США предоставили России два варианта сценария развития ситуации с Украиной.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов agoОбновлено: 4 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Эксперт предупредил украинцев о существенном подорожании в 2022 – нужно приготовиться

5 часов ago

Путин хочет разговаривать с США, как это делал СССР во время холодной войны – NYT

4 дня ago

Пентагон пошел на важный шаг в Европе из-за действий России

6 дней ago

Путину не нужна война с Украиной на данный момент и вот почему … — американский эксперт

6 дней ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button