Скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украину туда примут – эксперт

Организация Североатлантического договора вряд ли в итоге примет Украину в состав своих участников. Такое заявление сделал экс-советник президента Украины Валерий Ивасюк.

Он считает, что больше шансов на то, что НАТО само прекратит свое существование, чем то, что Украина станет его членом. Ивасюк предполагает, что Российская Федерация в действующем своем состоянии просто не позволит Украине стать членом Альянса, пишет Первая Лента со ссылкой на телеканал НАШ.

«Я глубоко убежден в том, что пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует она сейчас, скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина будет членом Альянса и это правда. Тогда возникает вопрос, какова функция записи в Конституции нашего направления в НАТО? Я считаю, что эта функция одна и она очень важна — чтобы не дай Бог ни у одной грядущей власти, президента или Верховной Рады не было соблазна свернуть на Восток и это функция, предостережение», — рассказал он.

Ранее США предоставили России два варианта сценария развития ситуации с Украиной.