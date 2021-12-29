В «ДНР» обвинили Гиркина в работе на Украину

В так называемой «ДНР» заявили о том, что экс-командир НВФ «республики» Игорь Гиркин работает в интересах Украины. Такое заявление сделал сербский снайпер Деян Берич, позывной «Деки», которые воюет в составе НВФ «ДНР».

В одном и интервью пропагандистским СМИ он рассказал, что в 2014 году получил от Гиркина приказ убить трех «офицеров ДНР», один из которых должен был занять должность «министра обороны ДНР». По словам Гиркина, все эти люди были предателями, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Боевик рассказал, что якобы его группа отказалась выполнять приказ, так как заподозрил неладное. Серб также высказал предположение, что у Гиркина было в подчинении несколько групп, которые по его приказу ликвидировали членов НВФ.

«Украинские СМИ не сделали столько плохих передач о командирах, как Стрелков», — сказал «Деки».

Он заявил, что Гиркин действует против России и «республик», так как имеет свои интересы в этом деле.

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