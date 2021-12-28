Экс-прокурор предрекает импичмент Зеленскому: что произошло

Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить импичмент из-за скандала с делом «вагнеревцов». Такое заявление сделал экс-генпрокурор Святослав Пискун.

Он считает, что по сути по итогам этого дела есть предпосылки для объявления импичмента главе государства. Напомним, что согласно информации, доступной для СМИ, накануне старта операции глава Офиса президента Андрей Ермак от имени главы государства дал указание перенести спецоперацию, что впоследствии стало причиной ее срыва. Именно этот факт, по мнению Пискуна, может привести к импичменту Зеленского, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Согласно статье 106 Конституции, пункт 31… четко написано, что президент Украины не имеет права передавать свои полномочия любому физическому лицу или органу. Поэтому, когда я слышу, что кто-то с кем-то ушел в другую комнату от президента о чем-то договариваться, у меня даже мои небольшие волосы становятся дыбом. Это же передача полномочий, это же пахнет импичментом», — подчеркнул экс-генпрокурор.

Ранее Зеленский рассказал, возможна ли широкомасштабная война с Россией.