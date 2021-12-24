В Европе начался процесс «украинизации» – в РФ очень недовольны этим

Во все большем количестве европейских стран можно увидеть «украинизацию» политиков. Такое мнение выразил проживающий в Чехии русский публицист, попечитель Международного фонда «Русская премия» Александр Гегальчий.

Он рассказал, что такая ситуация все больше невыгодна Москве и это доставляет проблемы Кремлю, пишет Первая Лента со ссылкой на ПолитНавигатор.

«В этом году Чехия выиграла по счёту, ведущемуся где-то в США, у Эстонии, по нападкам на Россию. Чехия вела такую политику очень последовательно. Недавно в Чехии произошли выборы, сменилось правительство, и дело идёт к «украинизации» Чехии не в военном, а в политическом смысле», — заявил эксперт.

Он отметил, что подобная картина фиксируется и в других маленьких европейских странах. Эксперт заявил, что они способны доставить очень много неприятностей России в организациях ЕС и ООН .

Эксперт заявил, что недавно президент Чехии, который относится к России достаточно благосклонно, подписал документ, который ограничивает возможность строительства Россией атомной электростанции в Чехии.

Ранее мы сообщали, что нападение на Украину может стать гвоздем в гроб путинского режима.