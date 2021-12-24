США снова выступил с призывом к РФ по Украине – нужно это сделать

США снова призывают Россию вывести свои войска, дислоцированные вдоль ее границ с Украиной, заявил в четверг официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Пресс-секретарь приветствовал вчерашнее заявление ОБСЕ о готовности обеих сторон конфликта на востоке Украины соблюдать режим прекращения огня.

«Мы вновь обращаемся к российским властям с призывом выполнить свои обязательства по Минским соглашениям по выводу войск и военной техники с демаркационной линии на востоке Украины, а также к выводу войск, сосредоточенных вдоль украинских границ, и прекращению агрессивной и устрашающей риторики», — говорится в сообщении, пишет Первая Лента.

Прайс также приветствовал опубликованное в среду заявление Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В нем сообщалось, что Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины получила заверения украинской стороны и поддерживаемых Россией сепаратистов в том, что они «полностью готовы» выполнить положения июльского перемирия 2020 года.

В заявлении Госдепартамента подчеркивается, что конфликт на востоке Украины может быть разрешен только «в атмосфере деэскалации».

Ранее мы сообщали, что нападение на Украину может стать гвоздем в гроб путинского режима.