Политика

США снова выступил с призывом к РФ по Украине – нужно это сделать

Нед Прайс выступил с новым заявлением

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 24 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
epa06156629 Russian T-90 tanks drive during the Army 2017 International Military Technical Forum in Alabino, Moscow region, Russia, 22 August 2017. The Army 2017 International Military Technical Forum are held from 22 August to 27 August. EPA/YURI KOCHETKOV Dostawca: PAP/EPA.

США снова призывают Россию вывести свои войска, дислоцированные вдоль ее границ с Украиной, заявил в четверг официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Пресс-секретарь приветствовал вчерашнее заявление ОБСЕ о готовности обеих сторон конфликта на востоке Украины соблюдать режим прекращения огня.

«Мы вновь обращаемся к российским властям с призывом выполнить свои обязательства по Минским соглашениям по выводу войск и военной техники с демаркационной линии на востоке Украины, а также к выводу войск, сосредоточенных вдоль украинских границ, и прекращению агрессивной и устрашающей риторики», — говорится в сообщении, пишет Первая Лента.

Прайс также приветствовал опубликованное в среду заявление Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В нем сообщалось, что Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины получила заверения украинской стороны и поддерживаемых Россией сепаратистов в том, что они «полностью готовы» выполнить положения июльского перемирия 2020 года.

В заявлении Госдепартамента подчеркивается, что конфликт на востоке Украины может быть разрешен только «в атмосфере деэскалации».

Ранее мы сообщали, что нападение на Украину может стать гвоздем в гроб путинского режима.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 24 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

«ДНР» не откроет КПП с Украиной: это был блеф

5 часов ago

В «ДНР» сравнили Украину и ИГИЛ — один почерк

5 часов ago

В США одобрен первый пероральный препарат от Covid-19

1 день ago

В «ДНР» заявили, что готовы к боевым действиям: будем реагировать

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button