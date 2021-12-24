В последние несколько недель Россия перебросила в так называемые «ЛНР» и «ДНР» десятки тысяч наемников для того, чтобы укрепить оборону против ВСУ в связи с ростом напряженности в отношениях между Москвой и Западом.

Интересно, что именно после этого потребовала от Запада срочных гарантий безопасности, разработанных, по словам Москвы, для предотвращения использования Украины и других соседних стран в качестве базы для нападения на нее, пишет Первая Лента со ссылкой на Reuters.

Из четырех источников три описали свои предложения от наемных вербовщиков поехать на Донбасс. По их словам, рекрутеры не раскрывают, кого представляют. Все четыре источника отказались назвать имена, сославшись на опасения за свою безопасность.

«Здесь аншлаг. Собираются все, у кого есть боевой опыт», — сказал один из двух, согласившихся.

Он сказал, что ранее воевал на Донбассе и в Сирии за группы российских спецслужб, чьи операции были тесно связаны со стратегическими интересами России. Он отказался назвать заказчиков.

Член НВФ сказал, что планировал объединиться с другими наемниками на российской стороне границы с удерживаемой сепаратистами Луганской областью на востоке Украины.

Ранее в Европе начался процесс «украинизации» – в РФ очень недовольны этим.