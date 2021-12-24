Политика

Пушилин продолжает рассказывать, как Украина будет «травить» ОРДЛО химическим оружием

Рассказал якобы новую иныомрацию

Photo of Виктор Виктор Send an email 53 минуты agoОбновлено: 24 декабря, 2021
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В ОРДО продолжают муссировать тему по поводу того, что Украина якобы может использовать химическое оружие против «ЛНР» и «ДНР». Впервые об этом заявили российские чиновники, но после этого в «ДНР» уже по «пятому» кругу высказываются по этой ситуации.

В очередной раз по поводу химического оружия высказался так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин. Он рассказал, что у него, якобы появилась новая информация по этому поводу. По словам Пушилина якобы доставленное в Украину «американскими самолетами химическое оружие» упаковано таким образом, что его можно сбрасывать с беспилотников, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Завезен был изначально антидот, дальше это химическое оружие, причем упаковано оно, если можно так сказать, таким образом, что его возможно сбрасывать и с беспилотного летательного аппарата, а такая практика в последние периоды часто применяется со стороны Украины», — заявил Пушилин.

Отметим, что эта тема одна из самых обсуждаемых в «ДНР».

Ранее мы сообщали, что в ОРДО предупредили о важных изменениях для владельцев автомобилей.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 53 минуты agoОбновлено: 24 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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