В ОРДО продолжают муссировать тему по поводу того, что Украина якобы может использовать химическое оружие против «ЛНР» и «ДНР». Впервые об этом заявили российские чиновники, но после этого в «ДНР» уже по «пятому» кругу высказываются по этой ситуации.

В очередной раз по поводу химического оружия высказался так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин. Он рассказал, что у него, якобы появилась новая информация по этому поводу. По словам Пушилина якобы доставленное в Украину «американскими самолетами химическое оружие» упаковано таким образом, что его можно сбрасывать с беспилотников, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Завезен был изначально антидот, дальше это химическое оружие, причем упаковано оно, если можно так сказать, таким образом, что его возможно сбрасывать и с беспилотного летательного аппарата, а такая практика в последние периоды часто применяется со стороны Украины», — заявил Пушилин.

Отметим, что эта тема одна из самых обсуждаемых в «ДНР».

Ранее мы сообщали, что в ОРДО предупредили о важных изменениях для владельцев автомобилей.