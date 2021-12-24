Мы окажемся один на один с РФ, Украине никто не поможет – Чалый

США, НАТО и европейские страны не помогут Украине в борьбе против Российской Федерации. Такое мнение выразил бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый.

В эфире интернет-канала «Ukrlife» он заявил, что одна за другой страны НАТО отказываются помогать Украине в случае прямого конфликта с Россией. Он отметил, что сначала Джо Байден заявил, что в случае военных действий США никакой военной помощи Украине не предоставят, пишет Первая Лента.

Также Чалый отметил заявления генсека НАТО о том, что Украина не член НАТО и страны Альянса не будут защищать Украину.

«Кроме того, заявление министра обороны Великобритании, хотя Великобритания выступает самым главным фактором военной поддержки Украины, он заявил: «Никто из западных стран в случае агрессии России за Украину не подпишется. Всё это означает, что мы окажемся один на один с РФ, которая на сегодня обладает более сильным военным потенциалом, чем Украина. Самое угрожающее для Украины – оказаться с Россией один на один», — заявил Чалый.

Ранее мы сообщали, что Россия перебросила в ОРДЛО десятки тысяч наемников за последние недели.