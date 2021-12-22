Путин воспринимает себя уже не как политика, а как историческую фигуру – эксперт

Александр Баунов, эксперт московского аналитического центра Карнеги, поделился своим мнение о планах президента России Владимира Путина.

Эксперт отмечает, что Путин, приближающийся к четверти века своего правления, уже воспринимает себя не как политик, а как историческую фигуру, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

«Он хотел бы войти в 2024 год — когда закончится нынешний президентский срок – как человек, исправивший фундаментальные ошибки, сделанные на рубеже 1980-х и 1990-х годов Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным», — считает Баунов.

«Путин в 25-ю годовщину своего правления хочет войти как человек, которому удалось не столько изменить статус-кво, созданное Горбачевым и Ельциным, насколько это уже невозможно, сколько изменить эту безопасность, которая являются наиболее опасной для России, и таким образом закрыть открытую ими карту истории».

Эксперт подчеркивает, что раньше Путин рассчитывал на то, что пророссийские настроения в Украине достаточно сильны, чтобы держать украинскую политику под контролем. Однако после 2014 года «Россия сама сделала все для того, чтобы большинство украинцев или, по крайней мере, наиболее активная их часть заняли откровенно антироссийскую позицию», — отметил Баунов.

Ранее эксперт заявлял, что Москва стремится изменить статус-кво в отношениях с Западом.