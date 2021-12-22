Политика

Москва стремится изменить статус-кво в отношениях с Западом — эксперт

Александр Баунов поделился своим мнением

Photo of Виктор Виктор Send an email 13 часов agoОбновлено: 22 декабря, 2021
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epa09652541 Russian President Vladimir Putin speaks during an expanded meeting of the Russian Defence Ministry Board in Moscow, Russia, 21 December 2021. EPA/MIKHAIL TERESHCHENKO / KREMLIN POOL / SPUTNIK MANDATORY CREDIT Dostawca: PAP/EPA.

Сейчас Россия стремится изменить статус-кво в отношениях с Западом после распада СССР и всесторонне решить вопросы, которые она считает неблагоприятными во внешней политике и безопасности. Такое мнение выразил Александр Баунов, эксперт московского аналитического центра Карнеги.

По мнению эксперта, ситуация в Украине стала поводом для предъявления Западу того, что Москва называет «гарантиями безопасности», но «очевидно, что на карту поставлено нечто большее, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

Он напоминает, что в предыдущие годы Кремль поднимал конкретные вопросы, по которым он был недоволен в отношениях с Западом: расширение американского противоракетного щита, расширение НАТО или выход США из ДРСМД. «Теперь дело не в том, чтобы рассматривать ту или иную деталь в отношениях с Западом, что неприятно для России, а в том, чтобы пересмотреть статус-кво в сфере внешней политики и политики безопасности в отношениях между Россией и Западом», — считает Баунов.

Как он поясняет, речь идет о статус-кво, возникшем в результате Беловежских соглашений о распаде СССР и расширении ЕС и НАТО. Это не устраивает Россию, прежде всего в сфере безопасности.

Ситуацию, которую пытается добиться Кремль, эксперт называет «договорной финляндизацией постсоветского пространства»: существующие в нем государства будут независимыми, но не связанными ни с какими военными союзами, кроме как с Россией.

Ранее британские спецслужбы назвали предполагаемую дату наступления РФ на Украину.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 13 часов agoОбновлено: 22 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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