Политика

После Зеленского останется только разграбленная коррупцией страна – нардеп

Владимир Вятрович поделился своим мнением о действующей власти

Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час agoОбновлено: 17 декабря, 2021
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Уже в скором времени действующая власть уйдет. Такое мнение выразил народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович.

Он также считает, что после ухода президента Украины и его команды в Украине останется одна разруха, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Я уверен, что эта власть уйдет. К сожалению, по результатам этой власти мы получим не только разграбленную коррупцией страну, мы получим страну с разрушенными институциями. То, что сейчас делают Зеленский и его команда, по сути, разрушает любую институцию, законодательную основу. Ничего этого фактически в стране нет», — заявил нардеп.

В тоже время он также добавил, что сейчас в Украине все замкнуто на Зеленском, который сам не умеет руководить страной.

Владимир Вятрович также добавил, что после ухода Зеленского придется возрождать государство, потому что украинцы получат в наследство руины.

Ранее стало известно, когда украинцы начнут получать обещанные 1000 гривен за прививку.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час agoОбновлено: 17 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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