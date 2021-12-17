После Зеленского останется только разграбленная коррупцией страна – нардеп

Уже в скором времени действующая власть уйдет. Такое мнение выразил народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович.

Он также считает, что после ухода президента Украины и его команды в Украине останется одна разруха, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Я уверен, что эта власть уйдет. К сожалению, по результатам этой власти мы получим не только разграбленную коррупцией страну, мы получим страну с разрушенными институциями. То, что сейчас делают Зеленский и его команда, по сути, разрушает любую институцию, законодательную основу. Ничего этого фактически в стране нет», — заявил нардеп.

В тоже время он также добавил, что сейчас в Украине все замкнуто на Зеленском, который сам не умеет руководить страной.

Владимир Вятрович также добавил, что после ухода Зеленского придется возрождать государство, потому что украинцы получат в наследство руины.

Ранее стало известно, когда украинцы начнут получать обещанные 1000 гривен за прививку.