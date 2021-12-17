Нападение на Украину будет иметь огромный риск для Кремля — Le Figaro

По словам Татьяны Кастуевой-Жан, ответственной за Русский центр Французского института международных отношений (IFRI), «цель размещения российских войск на границе с Украиной — не вторжение, а давление на Киев и его западных партнеров».

В интервью, опубликованном на сайте Le Figaro, эксперт утверждает, что «россияне показывают свои мускулы», потому что они ничего не получают по дипломатическим каналам, и «время работает на Украину, которая все больше приближается к НАТО и ЕС», пишет Первая Лента.

По словам политолога, вторжение представляет собой «огромный геополитический риск для Москвы», оно означает новые санкции, приостановку проекта газопровода «Северный поток-2» и даже исключение России из системы обмена финансовой информацией Swift, что является жизненно важным для экономики.

Эксперт поясняет, что захват Донбасса не принесет пользы России, так как он уже включен в российскую экономику. Однако в политическом плане, поскольку Минские договоренности предусматривают для них особую автономию в составе Украины, они могут блокировать решения Киева, которые неблагоприятны для России. По ее мнению, «именно поэтому президент Зеленский не торопится выполнять» эти договоренности.

Русские хотят использовать военную эскалацию, чтобы получить письменное обязательство Запада не расширять НАТО.

Ранее в НАТО предупредили РФ по поводу Украины.