Политика

Нападение на Украину будет иметь огромный риск для Кремля — Le Figaro

Своем мнение поделилась международный эксперт

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 17 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
epa09641544 Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with members of the government via teleconference call at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia, 14 December 2021. EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK/KREMLIN POOL Dostawca: PAP/EPA.

По словам Татьяны Кастуевой-Жан, ответственной за Русский центр Французского института международных отношений (IFRI), «цель размещения российских войск на границе с Украиной — не вторжение, а давление на Киев и его западных партнеров».

В интервью, опубликованном на сайте Le Figaro, эксперт утверждает, что «россияне показывают свои мускулы», потому что они ничего не получают по дипломатическим каналам, и «время работает на Украину, которая все больше приближается к НАТО и ЕС», пишет Первая Лента.

По словам политолога, вторжение представляет собой «огромный геополитический риск для Москвы», оно означает новые санкции, приостановку проекта газопровода «Северный поток-2» и даже исключение России из системы обмена финансовой информацией Swift, что является жизненно важным для экономики.

Эксперт поясняет, что захват Донбасса не принесет пользы России, так как он уже включен в российскую экономику. Однако в политическом плане, поскольку Минские договоренности предусматривают для них особую автономию в составе Украины, они могут блокировать решения Киева, которые неблагоприятны для России. По ее мнению, «именно поэтому президент Зеленский не торопится выполнять» эти договоренности.

Русские хотят использовать военную эскалацию, чтобы получить письменное обязательство Запада не расширять НАТО.

Ранее в НАТО предупредили РФ по поводу Украины.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 17 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

ЕС обещает огромные последствия РФ за агрессию против Украины

5 часов ago

Европа должна показать, что потеряет Россия если нападет на Украину – Польша

24 часа ago

Жители «ДНР» назвали главную проблему «республики» в 2021 году: и это не война

24 часа ago

ВСУ быстро захватит Донецк и Макеевку — российский военкор

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button