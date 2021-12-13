Политика

Против Украины открыт второй фронт, впервые в истории – Илларионов

Российский эксперт рассказал о важном моменте, который произошел совсем недавно.

Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов agoОбновлено: 13 декабря, 2021
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Бывшие украинские союзники переходят на сторону агрессора, а именно Российской Федерации. Такое заявление сделал российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

Он считает, что на данный момент сформировалась самая сложная ситуация за последние восемь лет. Илларионов заявляет, что те, кто считался союзником Украины перешел на сторону России, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Никогда такой серьезной ситуации не было, потому что те, кого считали союзниками, оказались не союзниками, а перешли на сторону противника и открыли второй фронт против Украины. Это очень неприятная и тяжелая история, которую в Украине очень трудно  принять в силу понятных причин», — завил эксперт.

Он вспомнил ситуацию с Чехословакией, когда та также потеряла союзников, а потом просто сдалась нацисткой Германии. Эксперт считает, что Украине нужно вынести урок из этой истории.

Ранее в Евросоюзе заявили, что нападение России на Украину будет очень дорого стоить для Москвы.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов agoОбновлено: 13 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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