Нападение России на Украину будет очень дорого стоить для Москвы — Евросоюз

Евросоюз обсуждает с США и Великобританией возможность введения новых экономических санкций в отношении России, заявил журналистам глава дипломатии ЕС Хосеп Боррелл. Однако, как он добавил, окончательных решений на министерской встрече в понедельник не будет.

В июле 2014 года Европейский Союз и США ввели экономические санкции против России в отношении ее энергетического, банковского и оборонного секторов. Хосеп Боррелл дал понять, что дальнейшие санкции могут быть приняты в случае попытки России вторгнуться в Украину, пишет Первая Лента.

«Мы находимся в режиме сдерживания», — сказал Боррелл репортерам, входя в здание Совета в Брюсселе для встречи министров иностранных дел ЕС. — В любом случае мы дадим четкий сигнал, что любая агрессия против Украины будет стоить России. Вместе с США и Великобританией мы изучаем, какие (санкции — ред.) могут быть введены, а также когда и как это делать скоординированно, — сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения санкций.

Боррелл отметил, что важнейшей темой встречи глав МИД в Брюсселе будет ситуация в Украине и российская экспансия вооруженных сил на границе с этой страной. Он подчеркнул, что любое нападение России на Украину будет «очень дорого стоить» для Москвы.

Ранее российский политик заявил, что украинцам нужно готовиться к худшему.