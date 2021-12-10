Украинцам нужно готовиться к худшему – российский политик

Российская Федерация вполне может пойти в полномасштабное наступление на Украину. Такое мнение выразил российский политик Леонид Гозман.

Он считает, что украинцам стоит готовиться к худшему сценарию, ведь президент России Владимир Путин в действительности может пойти на такой шаг, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Я думаю, что это вероятно. Мне страшно и стыдно это говорить, но боюсь, что это вероятно и надо готовиться к худшему. Что касается продолжения концентрации войск после разговора Путина с Байденом, это может быть просто инерцией», — заявил политик.

Он добавил, что итоги переговоров американского и российского президентов обнадеживают, но н готовиться надо к худшему всегда.

Он также считает, что войну с Украиной общество в России не поддержит, но плохой новостью является то, что оно никак не повлияет на действия Кремля, ведь даже за одиночные пикеты в РФ уже сажают в тюрьму.

Ранее в РФ отреагировали на инициативу США стать участником «Нормандского формата».