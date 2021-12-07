Будет три этапа – эксперт раскрыл планы Россию по наступлению на Украине

Российская Федерация может и не пойти в открытое полномасштабное наступление на Украину. Такое мнение выразил эксперт-международник Руслан Осипенко.

Эксперт предполагает, что для России может быть намного выгодным другой вариант развития ситуации. Агрессор, по мнению эксперта, может пойти по пути комбинации различных ударов, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Россия разработала и воплощает в жизнь концепцию сетецентрических войн, когда комбинируется экономический удар, в политике удар, и военная сила. Я думаю, что не будет прямого вторжения, а будет комбинированное. Будет расшатывание внутриполитической ситуации и обострение на Донбассе, а также (расшатывание ситуации – ред.) из Крыма», — сказал Осипенко.

В тоже время, если Россия пойдет в наступление, то может использовать в этом плане Приднестровье и нанести удар по Мариупол, считает эксперт.

Руслан Осипенко предполагает, что Украине стоит ожидать удара именно с юга, а остальными будут только отвечающими маневрами.

Ранее лидеры Великобритании, США, Германии, Франции и Италии выступили с заявлением к РФ по Украине.