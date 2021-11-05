Аваков рассказал о своих амбиционных планах на будущее

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что ему надоели все частные проекты, в которых каждый все строит под себя. Он заявил, что является сторонником баланса и предполагает, что когда баланса не существует, то существуют проблемы.

Он также добавил, что отвергает крайние точки зрения — крайне правую, крайне левую и является — центристом. Он также признает, что есть левые центристы — такие, как, Дмитрий Разумков, правые центристы — Владимир Гройсман, Арсений Яценюк, а также есть Юлия Тимошенко — она находится над всеми, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Давайте подумаем о том, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать вот такой альянс, не альянс — мне все равно, — который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Вот это то, чем я хочу заниматься. Да, это политика. Да, это будет. И от этого никуда не деться, я этим буду заниматься», — заявил Аваков.

Ранее Аваков впервые после увольнения раскритиковал Зеленского.