Дестабилизируют ситуацию – в РФ прокомментировали использование ВСУ беспилотников
Российская Федерация весьма быстро отреагировала на использование Украиной турецких беспилотников «Байрактар». Украина вчера, 26 октября, нанесла удар по противникам на Донбассе.
Сегодня, 27 октября, на эту ситуацию отреагировали в Российской Федерации. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что поставки Турцией Украине этих беспилотников приведут к дестабилизации ситуации в Донбассе, пишет Первая Лента со ссылкой на ТАСС.
«У нас действительно особые и хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», — подчеркнул он.
При этом Песков также добавил, что применение турецкого вооружения не способствует урегулированию проблемы на Донбассе, отметив в очередной раз пропагандистские слова о том, что это «внутриукраинская» проблема.
Ранее мы сообщали, что Украина использовала «Байрактар» из-за обстрела со стороны НВФ.